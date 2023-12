Grossista della droga in provincia di Como finisce in carcere

La Polizia lo ha arrestato nella tarda serata di giovedì a Bormio: Othman Hailoua, marocchino trentenne e irregolare in Italia, era colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Como. L’uomo è stato rintracciato in un appartamento di Bormio, dove era arrivato nel pomeriggio a bordo di una macchina di grossa cilindrata presa a noleggio. È accusato di spaccio di stupefacenti, che sarebbero stati ceduti ad altri connazionali che a loro volta gestivano il mercato al dettaglio, come era emerso durante un’indagine della Mobile di Como, sfociata nella richiesta di custodia cautelare eseguita ora. Con lui aveva quasi 5000 euro in banconote. Ora si trova in carcere a Sondrio, a disposizione del Gip di Como per l’interrogatorio di garanzia.