Finti tecnici alla porta. Il primo cittadino mette in guardia

LOMAZZO

È allarme truffe nella Bassa Comasca e a Lomazzo il sindaco, Giovanni Rusconi, ha deciso di diramare un avviso a tutta la popolazione per cercare di smascherare i malintenzionati prima di farli entrare in casa. "Raccomandiamo a tutti di fare passa parola con le persone anziane, spiegando loro il meccanismo della truffa, affinché sappiano riconoscere l’eventuale situazione, raccomandando loro di non fidarsi e non lasciare mai entrare estranei in casa - spiega il primo cittadino - Di solito i malintenzionati agiscono in due: uno funge da palo e l’altro si cala nella parte di un sedicente tecnico dell’acqua. Il finto tecnico suona il campanello di un anziano, allertandolo riguardo ad un presunto problema nelle falde acquifere, che sarebbero contaminate dal mercurio o da altre sostanze nocive".