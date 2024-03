Fiera degli Istituti tecnologici per seicento

A Lecco la fiera degli Its, gli Istituti tecnologici superiori. Oltre 600 giovani arrivati da tutta la Lombardia, l’altra mattina hanno affollato il Palataurus per la prima edizione della Giornata degli Its, a cui hanno aderito i professori e gli studenti di 18 istituti tecnologici lombardi per presentare il loro percorso di studi post-diploma. I corsi Its sono programmi di istruzione appunto post-diploma, che si sviluppano in parallelo al sistema universitario, con l’obiettivo principale di fornire agli studenti conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal mondo imprenditoriale.

Sono stati progettati per colmare il divario tra l’istruzione tecnica e le esigenze del mercato del lavoro. Vengono avviati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, in modo da garantire un forte legame con il mondo del lavoro. "Come istituzioni abbiamo il dovere di fornire ai giovani gli strumenti necessari per essere protagonisti del loro futuro – commenta e spiega il consigliere provinciale delegato a Istruzione, Formazione professionale e Centri impiego Carlo Malugani -. I ragazzi hanno seguito con molta partecipazione e interesse gli interventi introduttivi e hanno visitato gli stand, raccogliendo informazioni utili per la loro scelta post diploma".