Ferrovia a mezzo servizio. Ecco un autobus diretto da Paderno d’Adda

Lunedì parte il bus da Paderno d’Adda per Bergamo. Non effettua fermate. Parte alle 6.45 e arriva alle 7.40. Ad annunciare la nuova corsa, con due pullman, è il prefetto di Lecco Sergio Pomponio (nella foto). La soluzione consentirà di limitare gli studenti che frequentano le superiori a Bergamo: la linea ferroviaria Milano-Bergamo via Carnate, che passa da Paderno d’Adda, è interrotta per il raddoppio tra Ponte San Pietro e Bergamo per i prossimi tre anni. A fine mese inoltre la corsa in treno delle 6.49 verrà implementata con due treni Caravaggio, più moderni e capienti. "Una risposta ai disagi", spiega l’assessore lombardo a Trasporti e Mobilità Franco Lucente. Per gli studenti di Calolziocorte che viaggiavano sulla linea Lecco-Bergamo, interrotta tra Ponte e Bergamo, si sta valutando la possibilità di estendere la linea diretta di bus da Bergamo a Cisano in partenza alle 14,08 dal capoluogo orobico, fino a Calolziocorte. D.D.S.