Ferito in Mauritania . Perfetti rientra in Italia

Andrea è di nuovo in Italia. È rientrato in Italia Andrea Perfetti, il pilota e caporedattore di Moti.it di 49 anni originario di Bellano rimasto coinvolto in un grave incidente in Mauritania. Ieri è stato trasferito dall’ospedale dove era ricoverato prima in ambulanza all’aeroporto di Moukchot e poi successivamente, con un aereo attrezzato, a Milano, dove è atterrato in serata. Andrea stava partecipando all’Africa Eco Race, in sella ad una moto messa a disposizione di un team per documentare in presa diretta la gara. Durante la settima tappa, mentre era fermo al checkpoint al chilometro 241, un ultraleggero degli organizzatori in fase di decollo è precipitato sul camion cisterna da cui stava effettuando rifornimento. Il pilota e giornalista ha riportato diversi traumi. D.D.S.