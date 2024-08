Emilio raggiunge Graziella a distanza di un mese. Marito e moglie riuniti

Per quanti credono che la morte non ponga fine a tutto, Graziella e Emilio Colombo ora sono di nuovo insieme. Per sempre. La prima ad andarsene il mese scorso era stata Graziella, che aveva 77 anni. Emilio, suo marito, è mancato l’altro giorno. Di anni lui ne aveva 82. Era ricoverato all’hospice Il Nespolo di Airuno. Graziella ed Emilio abitavano a Merate. Erano due volti noti, non perché avessero compiuto qualcosa di speciale, ma perché erano speciali nella loro quotidianità: sempre affabili, sorridenti, pacati e gentili, come persone d’altri tempi per la loro estrema educazione. Graziella, Novati di cognome da nubile, aveva lavorato alla Diana, storica azienda dei costumi da bagno dei campioni di nuoto. Emilio, originario di Cernusco Lombardone, era stato dipendente della Rizzoli: era uno dei correttori di bozze degli articoli pubblicati sulle riviste della casa editrice, quando i correttori di bozze che sistemavano ortografia e sintassi dei pezzi scritti dai giornalisti c’erano ancora. Sebbene in pensione, era sempre rimasto legato alla carta stampata e tutti i giorni leggeva dalla prima all’ultima pagina i principali quotidiani nazionali e locali nell’emeroteca della biblioteca. Aveva anche trascorsi sportivi, come dirigente della scuola calcio di Cernusco Lombardone. Amava inoltre collezionare cartoline e francobolli. La camera ardente di Emilio è stata allestita nella casa del commiato di via Como, fino a questa mattina, poi il feretro sarà trasferito al tempio crematorio.

Il figlio Riccardo è stato a lungo fotoreporter per Il Giorno: al collega e amico le condoglianze di tutti i giornalisti e fotografi del nostro giornale. D.D.S.