Divertimento sul ghiaccio in piazza aspettando la vecchina con la scopa

Notte di San Silvestro sul ghiaccio a Lecco. Martedì 31 dicembre, ultimo dell’anno, la pista di pattinaggio XXL di Lecco resta aperta fino a tarda notte. Allo scoccare della mezzanotte quindi il brindisi collettivo e un ricco rinfresco per festeggiare insieme l’arrivo del 2025. La pista di pattinaggio formato gigante di Lecco è allestita in centro, in piazza Giuseppe Garibaldi. Fino al 26 gennaio è aperta a orario continuato dalle 10.30 alle 23, tranne appunto a Capodanno, quando l’orario verrà prorogato oltre la mezzanotte. Il biglietto di ingresso è di 10 euro gli adulti, 7 i bambini. Sette euro ciascuno anche per i genitori con almeno tre bambini. Ogni turno ha una durata di un’ora ed è rinnovabile. Dopo il Capodanno sul ghiaccio, il pomeriggio del 6 gennaio alle 15.30 ci sarà la Befana che sfreccerà sul ghiaccio, distribuendo dolci a tutti fino a esaurimento scorte… e naturalmente carbone ai più monelli!