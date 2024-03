Crédit Agricole sale in cattedra a Sondrio

SONDRIO

Si chiama “Sosteniamo il Futuro” ed è il progetto di educazione finanziaria per le scuole superiori italiane, promosso da Crédit Agricole Italia e FEduF che si sta concludendo proprio in questi giorni, in concomitanza con Global Money Week (18-24 marzo). Oltre 2000 le studentesse e gli studenti coinvolti. L’iniziativa ha visto la partecipazione, oltre che dei promotori Crédit Agricole Italia e FEduF, anche di Amundi, società del Gruppo Crédit Agricole e primo asset manager europeo, e Finanz , start up accelerata dalla rete dei Village by Crédit Agricole.

Nella provincia di Sondrio hanno partecipato ad almeno uno degli incontri previsti dal progetto “Sosteniamo il Futuro” circa 200 studenti e studentesse dell’ITI “Enea Mattei” e I.P. “Besta Fossati”.