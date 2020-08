Colle Brianza (Lecco), 2 agosto 2020 - Molti di loro hanno trascorso tutta la notte a ballare alla luce della luna nei boschi di San Genesio, ma il suono della tecno li ha traditi e così un gruppo di ragazzi è finito nei guai per aver organizzato un rave non autorizzato, oltretutto senza tener conto delle norme sul distanziamento sociale.

Non si sa ancora quanti fossero i ragazzi che partecipavano alla festa, ma a giudicare dal numero delle auto parcheggiate a lato della strada tra Cagliano e Giovenzana, dovevano essere almeno un centinaio. Questa mattina non appena hanno visto comparire gli uomini in divisa è scattato il fuggi fuggi, ma molti di loro sono stati fermati e identificati, in attesa di sanzioni alle quali si potrebbero aggiungere anche i provvedimenti da parte del sindaco, Tiziana Galbusera.