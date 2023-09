Cercava funghi nei boschi di casa. Angelo Del Nero muore sulle Orobie

Porcini e finferli, grazie al caldo settembrino, crescono ancora nei boschi della Valtellina e, purtroppo, continuano gli incidenti sulle montagne della provincia di Sondrio.

La Valle dell’Adda conta il sesto cercatore di funghi morto del 2023. A perdere la vita venerdì sera sulle Orobie Angelo Del Nero, 75 anni, residente a Morbegno.

La tragedia è avvenuta nel Comune di Albaredo per San Marco, in località Alpe Scoccia, a 1350 metri di quota, fra i boschi che l’anziano conosceva sin da bambino, essendo originario di Albaredo.

L’allarme per il mancato rientro a casa del cercatore di funghi è scattato alle 19 e 30. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto con i vigili del fuoco, Protezione civile, gli uomini del Soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e i militari del Sagf della Guardia di finanza, comandati da Christian Maioglio. I pompieri si sono attivati con la fotoelettrica per illuminare la montagna.

L’anziano è stato trovato dai soccorritori senza vita fra due strade, dopo essere caduto per un centinaio di metri. Dopo la constatazione del decesso, l’uomo è stato imbarellato e calato per un’ottantina di metri fino alla strada, con l’ausilio di scale per superare il muro di contenimento del collegamento. L’intervento si è concluso l’altra intorno alle 23,30, con il rientro delle squadre.

Angelo Del Nero era sposato e non aveva figli. Grande amante della montagna era un cacciatore. Il suo tempo libero lo passava nei boschi del paese dopo una vita di lavoro come operaio all’Enel. Ad Albaredo per San Marco ricordano una brava persona.

Ieri, invece, un altro infortunio sui monti, in val Caronella, nel Comune di Teglio, sulla sponda orobica. Per soccorrere un 53enne è stata allertata anche l’eliambulanza. Fortunatamente l’uomo se l’è cavata con ferite lievi. L’allarme al 118 è stato dato alle 7 e 20 circa di ieri mattina.