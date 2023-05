Bus carico di studenti si ribalta Una trentina di feriti non gravi

Solo il destino ieri mattina ha evitato che si compisse una strage di giovanissimi studenti che si trovavano sulla corriera diretta Brescia, attorno alle sette del mattino. I presenti erano una trentina. A un certo punto il bus, mentre transitava in via Caduti sul lavoro ad Azzano Mella, ha perso aderenza, ribaltandosi su un fianco e finendo in un campo leggermente in pendenza. Areu ha immediatamente aperto le procedure per una maxi-emergenza, anche se per fortuna nessuno si è ferito in modo grave. Ventisette persone sono state soccorse in codice verde e una donna con un dolore alla spalla è stata portata in ospedale in codice giallo. Le cose avrebbero potuto andare ben diversamente. Il colpevole, forse, è il manto stradale sporco e ricoperto di fango. "Percorro questa tratta da due anni e mezzo. Il pullman ha perso aderenza con le ruote dietro, ho cercato di riprenderlo ma non ce l’ho fatta", ha detto l’autista, che è rimasto sul posto e che ha pensato a cosa avrebbe potuto accadere di peggio, anche perché dal lato opposto scorre un canale. "Abbiamo sentito il pullman perdere aderenza, poi è stato ripreso, una ruota è finita fuori dalla strada e poi il bus si è accasciato di lato" ha spiegato uno dei ragazzi che stava andando a scuola. Sul pullman c’era anche il figlio del sindaco di Dello che è arrivato subito sul posto e che ha collaborato ai soccorsi. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i mezzi di soccorso. Il primo ha vagliato le condizioni dei passeggeri del bus e ha deciso chi mandare in ospedale e chi no. Qualcuno è stato caricato, poiché non ha riportato ferite, su un’altra corriera che seguiva quella che ha avuto l’incidente.

"L’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia ha aperto una istruttoria per acquisire tutti gli elementi conoscitivi dell’incidente che ha coinvolto un autobus del Gestore Arriva che trasportava prevalentemente studenti - spiega il presidente Giancarlo Gentilini - Nell’esprimere solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte, non ultimo l’Autista del mezzo, si dà conto delle attività dell’Agenzia che si è immediatamente attivata con il Gestore Arriva e con i sindaci del territorio". Milla Prandelli