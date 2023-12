Autorità di Bacino e GdF. Patto contro gli abusi edilizi

Un accordo che ha lo scopo di rafforzare la reciproca collaborazione per operare sinergicamente nella tutela del demanio lacuale. L’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori di Menaggio e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Como hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione operativa in occasione di controlli sul demanio lacuale del Lago di Como, firmato dal presidente dell’Autorità, Luigi Lusardi e dal comandante del Reparto Operativo Aeronavale, Tenente Colonnello Paolo Zottola. L’Autorità si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla GdF, input informativi sulle installazioni e casi di abusivismo edilizio.