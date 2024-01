Attivato un corso di formazione. Agriturismi strategici

Agriturismi sempre più strategici nel futuro turistico della Valtellina lanciata verso l’obiettivo olimpico, ma anche tra le mete di un turismo outdoor che copre le quattro stagioni. Da qui il successo del nuovo corso di operatore Agrituristico partito a Sondrio e promosso dalla Coldiretti provinciale e da Terranostra. Un percorso in più lezioni – in presenza e da remoto – che andrà a toccare più ambiti, dalla gestione dell’azienda agrituristica alle strategie di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, alla comunicazione in ambito gastronomico e social. "In meno di un decennio le imprese agrituristiche sono aumentate di oltre l’80 percento", ha detto in apertura dei lavori il direttore di Coldiretti Sondrio Giancarlo Virgilio.