Arrestato di notte mentre tenta di rubare dentro un ristorante

Lo ha visto il proprietario del ristorante, attraverso il sistema di telecamere interne al locale, aggirarsi tra la sala e il bancone. L’alert sul telefono lo ha svegliato, consentendo di scoprire che un uomo si era introdotto in piena notte forzando la porta di ingresso, verso le 3, e stava commettendo un furto. Jeses Sorman Fernando Warnakulasoriya, cingalese di 33 anni senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Radiomobile di Como, intervenuti domenica notte al ristorante Il Falchetto di Brunate, in via ai Piani. Nel tentativo di scappare, l’uomo si è scagliato contro i militari, che lo hanno bloccato utilizzando la pistola taser. Su disposizione del pm di turno, è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. A processo per direttissima ieri, ha chiesto di patteggiare 5 mesi.