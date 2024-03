Annone Brianza, scoperti nei boschi con droga e un machete in auto

Annone Brianza (Lecco), 20 marzo 2024 – In auto nei boschi dello spaccio della Brianza, con a bordo droga e un machete con la lama di 40 centimetri. I carabinieri della caserma di Oggiono, guidati dal luogotenente Nicolino Ombrosi, durante una retata nei boschi dello spaccio nella zona di Annone Brianza hanno fermato tre stranieri di 25, 26 e 27 anni. Erano tutti sulla stessa vettura.

Nell’abitacolo i militari hanno trovato diverse bustine di cocaina, eroina e hashish pronte per essere vendute, più un machete, un bilancino di precisione e tutto il necessario per confezionare le sostanze proibite. Sono stati arrestati tutti e tre e trasferiti in carcere a Pescarenico.

Incontro in prefettura

Proprio in concomitanza con l'operazione dei carabinieri di Oggiono, il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha chiamato a rapporto i vertici delle forze dell'ordine e i sindaci di Bulciago, Bosisio Parini, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno e Rogeno per tracciare un bilancio dei ripetuti controlli antidroga.

Da gennaio sono stati organizzati quasi 200 servizi di controllo a cui hanno partecipato in tutto 441 militari e poliziotti. Sono state identificate 816 persone, ispezionate 711 auto e sono stati compiuti tre arresti. I controlli proseguiranno a oltranza. I sindaci dal canto loro hanno garantito che faranno la loro parte per bonificare i boschi dello spaccio e installare più telecamere.