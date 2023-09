Qui comincia l'avventura del signor Bonaventura. La mia odissea comincia il 18 maggio scorso. Causa alluvione, salta una visita in pneumologia all'Ospedale Pierantoni di Forlì. Dopo varie chiamate mi dicono che è la pneumologia a programmare le visite, alla pneumologia dicono chiami il Cup. Venerdì 28/7 vengo contattato, mi danno 2 date in agosto e faccio presente che in agosto sono in vacanza. Risposta: chiami il Cup. L'ho fatto e mi hanno dato disponibilità dopo sei mesi.

Claudio Renzetti