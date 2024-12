Le luci della tradizione

Mille luci si sono accese in tutta la città. Alcune di queste precedute da vere e proprie inaugurazioni perché novità assolute, altre più in silenzio perché già note, altre ancora nell'intimità dei salotti delle nostre case. Fatto sta che l'atmosfera di Natale si respira dappertutto. E oggi, 13 dicembre, ancora di più, in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, santa della luce.

Nonostante sia nata a Siracusa, città della quale è patrona, in Lombardia la festività è molto sentita a Bergamo, Brescia, Lodi, Mantova e Pavia: ogni città ha le proprie usanze tra letterine e latte e biscotti. I bambini sono i più coinvolti, ma le tradizioni - non necessariamente legate alla religione - non dovrebbero essere trascurate da nessuno perché raccontano la nostra storia e ci invitano a emozionarci, a riflettere e a conoscere. Continuare a viverle vuol dire non farle svanire. Nella loro eterna bellezza.