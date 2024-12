Natale quotidiano

Sarebbe bello se il Natale della solidarietà dei volti famosi fosse ogni giorno dell’anno. Da Irama ad Amedeo Della Valle, passando da altri vip, sono stati protagonisti di un Natale 2024 diverso: tra gli ultimi o regalando un sogno a dei ragazzi. Onore a loro.

La solidarietà però vive le sue necessità quotidianamente e ha il volto di sconosciuti che giorno dopo giorno si dedicano agli ultimi della società che possono anche non essere i più poveri ma chi è solo, chi è malato, chi è discriminato o semplicemente ha bisogno di un aiuto. Ecco anche questo è Natale anche se la data sul calendario non segna il 25 dicembre.

Milano, per sua cultura e tradizione, ogni giorno mette in campo migliaia di sconosciuti che tendono una mano a chi ha bisogno. I vip però aiutano ad arruolare nuovi volontari o a sensibilizzare comuni cittadini nell’aprire il portafoglio per donare. Sarebbe bello se ogni giorno fosse Natale, dal primo di gennaio al 31 dicembre compresi, e se avesse un suo volto famoso testimone di solidarietà.