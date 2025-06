Vip dello sport, giornalisti e Lions alla Partita del cuore di Brescia

Conto alla rovescia per la Partita del cuore. Sabato 28 giugno, al centro sportivo San Filippo di Brescia, sul campo si sfideranno tre squadre: Nazionale vip sport, Dream Team giornalisti e Nazionale Lions, in un triangolare che promette spettacolo e divertimento. La festa sarà l’occasione per aiutare tre associazioni: il ricavato degli ingressi andrà infatti ad AIL Brescia, Bambini in Braille e Fondazione Lions.

In campo molti ex giocatori del Brescia da Ivano Bonetti con il fratello Dario Bonetti a Jadid, all’ex centrocampista brasiliano delle Rondinelle Felipe Sodinha, al “Pirata“ Luciano De Paola, ad alcuni vip del mondo dello spettacolo. Madrina dell’evento sarà la showgirl Antonella Elia.

Obiettivo dell’evento, organizzato da Nazionale vip sport, Big Mood Magazine e Lions Club Distretto 108IB2 con il supporto di Radio Studio+ e del Comune di Brescia, è anche rilanciare il Centro San Filippo di Brescia con una maxi iniziativa in beneficenza. Il cuore della manifestazione sarà infatti lo storico centro sportivo bresciano, culla della Voluntas e, in passato, di tanti ex campioni delle Rondinelle.

I biglietti della manifestazione: 7 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini fino a 10 anni. F.P.