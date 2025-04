Tuttofood 2025. Attesi 90mila visitatori in fiera

Dal 5 all’8 maggio a Rho Fiera Milano torna Tuttofood con l’obiettivo di rappresentare le filiere produttive del cibo di tutto il mondo. Un salone ridisegnato da Fiere di Parma e dalla dimensione internazionale, "inclusivo e dialogante in tempi di barriere e dazi", come spiega Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma durante la presentazione all’Adi Museum di Milano, che vuol diventare il punto di incontro strategico per tutti gli operatori di settore interessati a esplorare le ultime tendenze del food e a siglare accordi commerciali.

In un contesto in cui la disponibilità di materie prime sarà l’elemento chiave dei prossimi anni, Tuttofood 2025 rimetterà al centro la qualità, le ricette dei territori e l’importanza di una produzione responsabile e di una fornitura sostenibile. Delle 4.700 realtà che animeranno gli oltre 150.000 metri quadrati della fiera distribuiti su 10 padiglioni, oltre il 25% proviene dall’estero, dal Nord America alle Filippine, dalla Spagna all’Egitto, con Tuttofood che si prepara ad accogliere oltre 3mila top buyer internazionali e 90mila visitatori.