Piante e fiori, ma anche buon cibo. L’Arco della Pace diventa green

L’Arco della Pace torna ad essere, per tre giorni, il cuore verde della città. Da domani a domenica arriva infatti la versione autunnale di Flora et Decora, la manifestazione - giunta alla 18ª edizione - dedicata al florovivaismo, ai lavori artigianali e all’enogastronomia a filiera corta. Tre giorni durante i quali piazza Sempione sarà animata da bancarelle con fiori e piante, stand gastronomici e di artigianato di quasi ottanta espositori provenienti da tutta la Lombardia e dal resto d’Italia.

"Siamo particolarmente lieti di aver confermato la location che ha riscosso tanto successo nell’ultima edizione di aprile, sia in termini di pubblico sia in termini di soddisfazione dei nostri espositori - spiega l’ideatore e organizzatore di Flora et Decora, Lamberto Rubini - Ci piace, nello specifico, che i milanesi abbiano un po’ adottato il nostro claim che parla di ’Arco della bellezza’, per sottolineare ulteriormente la storicità del luogo legata ai valori che la manifestazione da sempre vuole esprimere".

L’evento si suddividerà come sempre in tre sezioni espositive: “Flora“ dedicata al florovivaismo, “Decora“ con la sua ampia selezione di artigiani e “Ristora“, polo di attrazione dedicato all’enogastronomia italiana d’eccellenza. Durante la tre giorni si potrà partecipare a dibattiti aperti a tutti i cittadini, lezioni e workshop utili per gli amanti del verde e degustazioni particolari per i più golosi. Gli appuntamenti alternano argomenti più “seri“ e impegnativi a consigli pratici per piante e fiori in casa o sul balcone. Si parte domani alle 17 con la tavola rotonde dedicata al cambiamento climatico e i suoi effetti in città, in cui si discuterà della gestione e cura del verde urbano e del progetto “ReMadeinItaly” di Amsa - che patrocina l’evento insieme al Comune di Milano - per trasformare i rifiuti in materie prime. Si prosegue poi sabato con incontri sulle migliori pratiche per terrazze e giardini, ma anche su biodiversità e alveari urbani. Domenica altri seminari dedicati ad appassionati, ma anche neofiti, del verde domestico.

La manifestazione si allarga poi con le visite guidate organizzate da Artema alla scoperta dei luoghi storici intorno all’Arco, come parco Sempione, Castello Sforzesco e Arena Civica. Novità di quest’anno inoltre la partecipazione di Catena in Movimento, associazione onlus fondata nel 2017 nella Casa Circondariale di Bollate con l’obiettivo di sviluppare iniziative e occasioni di lavoro per aiutare soggetti socialmente svantaggiati. L’accesso alla manifestazione è libero dalle 10 alle 20 nei primi due giorni e fino alle 19 domenica.

Paolo Verri