L’omaggio a Strauss. Debutta Owen

L’Orchestra Sinfonica di Milano, rende omaggio a Richard Strauss, con “Concerto per corno e orchestra” protagonista Martin Owen, e “Tod und Verklärung”, oltre alla “Ouverture Coriolano” di Beethoven, sul podio Pablo González, la cui direzione è stata definita dalla critica "straordinaria per dinamismo, espressività, ritmo,precisione e soprattutto musicalità". Appuntamento all’Auditorium domani alle 20 e domenica alle 16. Owen, al suo debutto milanese, è uno dei cornisti più interessanti al mondo, attualmente primo corno presso la BBC Symphony Orchestra. Ha ricoperto lo stesso ruolo con la Royal Philharmonic Orchestra per dieci anni, e con i Berliner Philharmoniker. Franz Strauss, padre di Richard, era stato primo corno presso l’orchestra di corte di Monaco di Baviera e uno dei più importanti cornisti-virtuosi del suo tempo. Richard compone due concerti dedicati proprio a questo strumento. In “Tod und Verklärung” di Richard Strauss accompagna nella fase compositiva degli anni Ottanta dell’Ottocento e alla composizione di poemi sinfonici. Così scrive nel 1894. "Sei anni fa mi venne in mente l’idea di rappresentare musicalmente in un poema sinfonico i momenti che precedono la morte di un uomo, la cui vita fosse stata un continuo tendere ai supremi ideali: un tale uomo è per eccellenza l’artista". “Tod und Verklärung” descrive l’ultima notte di un malato, che rivede un momento di felicità. Il sonno leggero è interrotto da un soprassalto del male, finché l’allentarsi della morsa del dolore gli permette di ripensare alle aspirazioni della sua vita.