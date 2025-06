Le muse del lago, aperta la mostra al Palazzo delle Paure di Lecco

Le muse del lago di Como in mostra a Lecco. Le muse del lago sono donne audaci, sfrontate e sensuali del mondo dello spettacolo, come ad esempio Justine Mattera e Martina Colombari, che incarnano la bellezza naturale e l’anima più autentica del Lario, suggerendo un futuro possibile di armonia tra uomo e ambiente.

E proprio una della muse avrebbe dovuto essere presente ieri all’inaugurazione della mostra, cioè Justine Mattera. L’ex showgirl e attrice statunitense naturalizzata italiana alla fine però non si è presentata a Palazzo delle Paure. Restano le foto di lei insieme a quelle delle altre muse, immortalate dalla fotografa Monica Cordiviola.

Per vedere almeno in fotografia le muse c’è tempo fino al 27 luglio 2025, in Torre Viscontea a Lecco appunto. L’ingresso alla mostra - un progetto ideato e curato dalla giornalista e docente Viviana Musumeci – è gratuito, il giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18, la domenica dalle 10.18.