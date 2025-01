L’aster de Cocteau a l’Elfo

e Fabio Wolfè staa on aster che l’ha illuminaa la via de la cultura della primma metaa del Noeuvcent, poeta, saggista, drammaturgh, sceneggiator, disegnator, scrittor, librettista, regista e anca attor: Jean Cocteau. L’era nassuu vesin a Paris in del 1888 e el diseva: “A sont nassuu parisin, parli parisin, cont accent parisin.” A vint’ann el pubblica el primm di sò tant liber de poesia e el mett in mostra on caratter sorprendent: genial, versatil, imprevedibil. La vastità di sò interess le portan a diventà amis de i pussé grand artista del temp, ch’el trà insema in la soa Banda Cocteau: Stravinskij, Gide, Picasso, Apollinaire, Coco Chanel e Colette in fra i alter. I lavor pussé famos a hinn segur el sò romanz del ‘29 “I ragazzi terribili”, el monologh “La voce umana” del ‘30 e el film “La bella e la bestia” del ‘46. La soa opera teatral pussé reussida la vegn foeura in del ‘38 e la se intitola “I parenti terribili”, ambientada in ona famiglia de la piccola borghesia de Paris, la tratta del antigh e tragich dissidi fra pader e fioeu, innamoraa de la stessa donna, e de la disperazion de la mader che l’ha g’ha paura de perd el sò fioeu. El dramma l’è in scena in sti dì al Teater Elfo Puccini, ona travolgent sinfonia umana, diretta del creativ regista Filippo Dini con un formidabil grupp de attor, capeggiaa de l’impareggiabil Milvia Marigliano. Donca, andemm tucc in cors Buenos Aires, minga per i saldi de stagion, ma per la strepitosa stagion teatral de l’Elfo!