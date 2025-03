“Kiss me Licia“ e i mitici anni ’80. Una festa per tutta la famiglia

E pensare che sono passati 40 anni dalla prima messa in onda italiana. Per festeggiare “Kiss Me Licia” torna a teatro con due imperdibili serate evento con il coloratissimo musical scritto e diretto da Thomas Centaro.

Tratto dal manga Aishite Knight di Kaoru Tada e dall’omonimo celebre cartone animato, l’appassionante love story tra la giovane Licia, studentessa e cameriera del Mambo, e Mirko, il cantante dei Bee Hive, è una favola moderna a tempo di rock ’n’ roll, un omaggio agli indimenticabili anni ‘80 senza tralasciare i dettagli come l’oggettistica e l’abbigliamento, originali dell’epoca, mangiadischi, felpe, e il mitico telefono rosa del Mambo.

La colonna sonora di Kiss Me Licia, oltre a riproporre gli immortali successi tratti dalla serie animata come Lonely Boy, Fire, Baby I love you, e l’indimenticabile Free Way, è stata integrata con una selezione di brani d’oro degli anni Ottanta, degli Spandau Ballet, degli Europe, dei Bon Jovi, dei Queen e degli Wham, di Madonna, Cyndi Lauper, Samantha Fox, Billy Joel, Blondie, Culture Club, Nikka Costa, Spagna, Bonnie Tyler e di molti altri.

I testi, riscritti in italiano da Thomas Centaro, rispettano sillaba per sillaba la metrica e l’assonanza delle liriche originali, un lavoro di adattamento lungo e minuzioso che rispetta e restituisce le sonorità delle radio edit.

“Kiss me Licia“ è un musical per tutta la famiglia, da quei piccoli telespettatori di un tempo che oggi hanno qualche annetto in più sino ai più giovani.

"Per crescere ci si mette una vita, per tornare bambini basta una canzone".