Edoardo Franco vince Masterchef 12

Da Varese fino alla Germania, passando per la Svezia. Arrivando poi a conquistare la vittoria a Masterchef Italia 12. Edoardo Franco è stato uno dei concorrenti più creativi e grintosi di questa edizione del reality show di cucina in onda su Sky e in streaming su Now.

Balzato alla ribalta soprattutto per il suo modo fantasioso di gestire le situazioni di stress, Edoardo si è distinto nel corso del programma tv anche per le sue competenze in cucina e per il modo con il quale è riuscito, pur spesso rischiando, a realizzare piatti dai sapori particolarmente bilanciati. Oltre alla sua ironia, che lo ha aiutato a superare anche i momenti difficili.

Chi è Edoardo Franco? Il 26enne varesino è prima di tutto un artista. Artista in cucina, ma anche nella musica dove produce brani sotto il nome d'arte di Franco Carisma. Tatuaggi sulla pelle, acconciatura decisamente singolare e abbigliamento eccentrico: Edoardo è entrato a Masterchef da outsider e ne è uscito da aspirante chef di grande talento. E pensare che nella vita, il 26enne di Varese ne aveva provate tante. Fra cui anche la strada del rider in Germania. “Se potessi parlare all’Edoardo del passato cosa direi? Senza dubbio di rifare quello che ha fatto: non prendere quell’ultimo ordine, lasciare tutto e iscriversi a Masterchef” ha raccontato durante la finale del programma.

Una curiosità: insieme al giovanissimo Leonardo, per diverse puntate di Masterchef Italia 12, il varesino ha costituito il divertente duo degli "Ardos". Che nel corso delle serate ha regalato momenti di grande ilarità al pubblico e ai tre giudici ovvero Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

"Siamo arrivati fino alla finalissima tutti e tre con voglia di rivalsa: Bubu e Hue con le loro famiglie e io con me stesso. Abbiamo avuto quella rabbietta positiva che ci ha fatto fare lo scatto che serviva" ha dichiarato Edoardo Franco. Che ora da disoccupato si trasforma in aspirante chef.