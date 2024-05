Costantino Vitagliano e la malattia: la scoperta, il ricovero in ospedale e le cure

Milano, 25 maggio 2024 – Costantino Vitagliano ospite a ‘Verissimo’. Il modello milanese sarà nel salotto di Silvia Toffanin, oggi pomeriggio dalle 16.30, dove darà gli ultimi aggiornamenti riguardo il suo stato di salute. Qualche mese fa, infatti, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha scoperto di essere affetto da una malattia rara e autoimmunitaria, che sta cercando di curare e che lo ha costretto a cambiare le sue priorità. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

Lo scorso inverno, a novembre, Costantino Vitagliano è stato ricoverato al San Gerardo di Monza e ci è rimasto per oltre un mese, tornando a casa poco prima di Natale. Tutto è partito da dei forti dolori alla schiena (dopo essersi rotto il tendine giocando sul divano con sua figlia, ndr), che l’hanno portato a sottoporsi a esami specifici. Da un’ecografia, ha raccontato il 49enne in un’intervista, “è venuta fuori una macchia sull’aorta ombelicale” per la quale è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di chirurgia tumorale.

“Sono andato in panico totale, ero nel reparto di chirurgia tumorale: sono andato in ansia, i dottori non sapevano. Ho cominciato a pensare ‘sto morendo e non vogliono dirmelo’. Ho perso 12 chili in 10 giorni. Ho fatto 29 giorni di esami, alla fine siamo arrivati alla conclusione che non ho un cancro. Sono autoimmune, oggi devo stare completamente a riposo”, ha raccontato lo scorso gennaio sempre a ‘Verissimo’. Poi una precisazione: “Mi hanno messo uno stent, ho questa massa che ogni giorno mette in pericolo l’aorta. Devo prendere pillole dalle 8 di mattina, ho iniziato una terapia per una malattia assolutamente rara. Ad oggi, si tratta di tentativi di cura. Prendo dosi di cortisone da cavallo, l’unico antinfiammatorio che non mi fa avere dolore. Si va avanti a tentativi”. In quei giorni, l’ex tronista non è scomparso dai social. Anzi, ha voluto raccontare quanto stava vivendo ai suoi fan e rivelato di aver scoperto di essere affetto da una "rara malattia", ma senza darle un nome.

Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale a Monza (Frame video stories Instagram)

Dopo il ricovero, è iniziata una lunga cura farmacologica per scongiurare l’intervento chirurgico, come raccontato Costantino stesso sempre a ‘Verissimo’. L’ex tronista ha spiegato di avere fiducia nelle cure, anche se saranno necessari più “tentativi”. Poi, ha detto che dovrà cercare di avere pazienza, anche se non è proprio una sua dote, e soprattutto speranza. E forse proprio per chiedere sostegno e forza in questo momento così delicato della sua vita, lo scorso 28 gennaio, il modello ha deciso di raggiungere San Giovanni Rotondo per pregare Padre Pio. “Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere“, ha scritto il 49enne come didascalia a una fotografia che lo immortala accanto alla statua del santo di Pietralcina.

Costantino Vitagliano in visita da Padre Pio (Foto profilo Instagram)

A quanto pare l’uomo soffre di una rara patologia autoimmune, una sorta di reazione anomala del sistema immunitario, che attacca erroneamente i tessuti "sani" riconoscendoli come estranei. Le malattie autoimmuni – ad oggi se ne conoscono circa un centinaio – possono colpire vari organi e apparati, causando sintomi che variano a seconda dei tessuti coinvolti nella patologia. La maggior parte delle malattie autoimmuni ha carattere di cronicità, anche se in alcuni casi la malattia può risolversi spontaneamente.

Sempre a Silvia Toffanin, lo scorso gennaio, Costantino ha confidato: “È una situazione che mi ha cambiato profondamente. Cerco di essere ciò che ero, cerco di non farmi vedere in un certo modo da mia figlia, che ha 8 anni, ma non sempre ci riesco”. Del resto, la sua vita è stata stravolta da un giorno all’altro. “La mattina ero in palestra ad allenarmi, la sera mi hanno detto che non potevo uscire dall’ospedale perché rischiavo la vita”. Costantino ha raccontato anche della difficoltà emotiva di convivere con questa diagnosi, il timore di momenti di ansia che potrebbero aggravare la situazione: “Ho tante agitazioni che non dovrei avere perché come mi hanno spiegato devo evitare di far alzare la pressione, devo fare esami settimanali, oggi non c'è una cura ma solo tentativi”.

Per Costantino, oggi, la persona più importante del mondo è sua figlia Ayla (la piccola è nata dalla relazione con Elisa Mariani, ndr) e la vita del modello gira solo intorno a lei: “Ho i miei giorni stabiliti e me la godo nei tempi che ho. Lei è dolcissima e poi lei è come se fossi io, donna. Ha i miei occhi. Sono felicissimo di averla avuta”.

Costantino Vitagliano e la figlia Ayla (Foto profilo Instagram)

E, stando sempre a qualche mese fa, sembra non ci sia spazio per una storia d’amore: “In questo momento non avrei proprio la testa per un rapporto. In una relazione bisogna dare e ricevere, io non riuscirei a dare in questo periodo”. E ancora: “È un po’ che non ho relazioni fisse. Dopo la morte di mia mamma, mi sono allontanato da tutto e ho voluto godermi mia figlia”.