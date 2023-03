Amici 2023, il serale: concorrenti, squadre, giudici e quando inizia

Amici 22, giudici: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio

Milano, 13 marzo 2023 – Il conto alla rovescia è partito: sta per partire la nuova edizione del Serale di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Nell'ultimo appuntamento pomeridiano, domenica 12 marzo, si è infatti formata la classe dei finalisti. La produzione ha annullato le maglie assegnate finora e gli allievi sono stati giudicati da tutti i professori. Dopo diverse esibizioni sono stati ammessi tutti tranne due: Benedetta Vari e Niveo (Marco Fasano).

L'anno scorso a trionfare è stato il cantante Luigi Strangis, mentre in passato lo show ha regalato il successo ad artisti come Giulia Stabile, oggi una ballerina professionista, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Gaia e Elodie. Chi salirà sul gradino più alto del podio, quest’anno?

L’edizione serale partirà ufficialmente su Canale 5 da sabato 18 marzo per un totale di 9 puntate (compresa la finale). Anche quest’anno il serale di Amici 23 non sarà in diretta, ma registrato nel corso della settimana. La finale sarà trasmessa in diretta con il televoto.

I primi ad ottenere la maglia sono stati Angelina Mango, Maddalena Svevi, Isobel Kinnear e Federica Andreani che già da tempo erano certi del loro accesso al serale. Poi, è stato il turno di Aaron (Edoardo Boeri), Wax (Matteo Lucido) e Mattia Zenzola. Seguiti da Alessio Cavaliere, Piccolo G (Giovanni Rinaldi) e Ramon Agnelli. Gli ultimi a ottenere la maglia sono stati Samu (Samuele Segreto), Cricca (Giovanni Cricca), NDG (Nicolò De Girolamo), Gianmarco Petrelli e Megan Ria.

Tra loro due arrivano da Milano: Wax e Ramon. Mentre Angelina Mango vive nel capoluogo lombardo dal 2016.

CHI E’ – Wax, all’anagrafe Matteo Lucido, ha 20 anni e vive a Milano con i genitori, il fratello e il cane Black. Ha raccontato che non gli piace il suo nome e preferisce farsi chiamare Waxiello o Wax: un soprannome regalatogli da una persona lontana da lui, e che pian piano, è diventato il suo riconoscimento principale, a tal punto che anche la madre lo chiama così. La passione per la musica è iniziata da piccolo suonando il violino. Poi ha iniziato a cantare con il fratello in cameretta. Uno dei tratti particolari di Wax è quello di cantare senza scarpe, come nella prima esibizione ai casting.

IL PERCORSO AD AMICI – E’ entrato nel talent sotto la guida di Arisa. Il suo percorso all'interno della trasmissione è stato turbolento sin dall'inizio, un carattere esplosivo che ha toccato Maria De Filippi nei casting, ma anche Rudy Zerbi e la sua prof Arisa: tra le più famose, il Noce-moscata gate nel giorno di Capodanno. L'evento, accaduto durante i festeggiamenti del primo giorno del 2023, ha visto i ragazzi in casetta assumere la noce moscata per provare maggiore euforia: una voce confermata anche da Maria De Filippi, tra le prime a chiedere spiegazioni ai concorrenti in gara. Dopo questo episodio, però, Wax si è rimesso in carreggiata, vincendo la gara di canto con Aaron e Piccolo G, meritando un concerto all'Alcatraz di Milano. Non solo, Mr. Rain, il cantante di ‘Supereroi a Sanremo 2023’, ha commentato un sua performance ad Amici su Twitter: "Bravo Wax", a cui ha aggiunto l'emojii degli applausi. Un indizio per una possibile collaborazione tra di loro.

ALBUME SINGOLI – Prima dell'ingresso ad Amici 22, l'unico singolo rintracciabile su Spotify era ‘SDG’ (scappo dalle gazzelle), pubblicato nel 2021 e che fa invece da apripista a ‘Turista per sempre’. Vincitore dell'ultima sfida per la produzione di un inedito contro Cricca e Ndg, Wax ha pubblicato ‘Ballerine e guantoni’, prodotto da Dardust o anche la personalissima ‘Storie’, che ha conquistato anche Emma Marrone in puntata.

Wax, concorrente di Amici 2023 (Foto Instagram)

CHI E’ – Ramon Agnelli ha 21 anni e vive a Milano. È cresciuto da solo con la sorella maggiore. Determinato, timido a tratti, fragile e schietto.

STUDI E CARRIERA – La carriera da ballerino di Ramon Agnelli inizia quando è ancora un ragazzo. Il giovane artista ha frequentato l’Istituto Marcelline e l’Accademia Ucraina di Balletto. In seguito si è esibito sui alcuni dei palchi più importanti al mondo, tra cui La Scala, il Metropolitan di New York e il Teatro Arcimboldi. Nel 2019 ha partecipato al prestigioso Prix de Lausanne arrivando in semifinale, ed è l’unico ballerino italiano a essere selezionato.

IL PERCORSO AD AMICI – Il percorso di Ramon ad Amici 22 è iniziato ufficialmente domenica 18 settembre. Grazie ad Alessandra Celentano il ballerino ha ottenuto la maglia, che ha riconfermato riconfermare settimana dopo settimana. Diverbio con la maestra, poi chiarito. Nella scuola è risultato quasi sempre uno dei preferiti dopo le varie esibizioni e sfide.

Ramon Agnelli (Foto Instagram)

CHI E’ – Angelina Mango ha 21 anni ed è di origini lucane, ma vive a Milano dal 2016. Figlia dell’indimenticabile Pino Mango e Laura Valente (ex dei Matia Bazar), la musica ha sempre fatto parte della sua vita.

STUDI E CARRIERA – Diplomata al liceo artistico, ha imparato anche a suonare il pianoforte e iniziato a fare di questo un vero e proprio lavoro. La carriera di Angelina, seppur giovanissima, vanta già dei concerti (in alcuni di essi ha accompagnato papà Pino insieme al fratello Filippo, nato nel 1995, è un musicista e suona la batteria), ma anche un album e diverse canzoni. Tra le sue influenze musicali ci sono il rap italiano e americano, così come l’R&B e la musica strumentale. Nel corso degli anni, in carriera, ha avuto il piacere di aprire i concerti di alcuni artisti come Giovanni Caccamo. Angelina si è anche esibita sul palco del 1° maggio e ha avuto modo di partecipare anche a Sanremo Giovani, ma non è stata selezionata tra gli 8 finalisti.

SINGOLI E ALBUM – All’attivo Angelina Mango ha un album pubblicato nel 2020, dal titolo ‘Monolocale’, mentre gli ultimi singoli che ha pubblicato sono ‘Formica’, ‘Walkman’ e ‘Rituali’; dal 2021 scrive e produce nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun e con il supporto creativo di Tiziano Ferro.

IL PERCORSO AD AMICI – Appena entrata nella scuola Angelina si è dovuta confrontare con una scelta importante: erano infatti due le professoressa che la volevano in squadra: Arisa e Lorella Cuccarini. Angelina ha deciso di andare da Lorella.

Angelina Mango (Foto Facebook)

Ancora "top secret" le squadre di ‘Amici’: non si hanno notizie certe su quelli che saranno gli abbinamenti che avremo modo di vedere nel corso delle nove puntate di questa edizione. Non si esclude, però, che dopo il successo della passata edizione, una delle squadre possa essere nuovamente composta da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, dato che i due avevano dimostrato un grande feeling sia come insegnanti che nelle varie sfide corali proposte durante lo show. Potrebbe tornare anche la coppia dei "cattivi" composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e, a quel punto, la terza coppia risulterebbe formata dai due nuovi insegnanti, Emanuel Lo e Arisa.

Tre nuovi giudici per l’edizione di Amici 22. Il primo nome è quello di Cristiano Malgioglio, il paroliere della musica italiana già giudice a ‘Tale e Quale Show’ e in passato più volte protagonista degli speciali pomeridiani di ‘Amici’. Il secondo giudice è il cantautore umbro Michele Bravi. Mentre il terzo è Giuseppe Giofrè, il ballerino calabrese in passato vincitore di una edizione di ‘Amici’ nel circuito danza poi diventato professionista dello show.