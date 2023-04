Alex Baroni, Giorgia ricorda il cantautore a 21 dalla morte: “Il tempo vola, i ricordi restano”

Milano, 13 aprile 2023 – Giorgia ricorda Alex Baroni. E lo fa in modo particolare oggi, 13 aprile, anniversario delle scomparsa del cantautore milanese, morto dopo aver lottato per 25 giorni contro le conseguenze di un drammatico incidente motociclistico.

Giorgia, compagna di Alex fino a pochi mesi prima dello schianto fatale, ogni anno ricorda il cantautore e anche stamattina gli ha reso omaggio. Prima con un video tra le stories di Instagram con la voce del cantautore, poi con un tweet: “Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”.

La cantante romana ha dedicato numerose canzoni al suo ex compagno. ‘Per sempre’, ‘Gocce di memoria’, ‘L'eternità e ‘Marzo’. Quest’ultimo brano è anche nella raccolta del 2002 a lui interamente dedicata.

Quella tra Alex Baroni e Giorgia è stata una lunga e intensa storia d'amore (dal 1997 al 2001) e, anche se i due non stavano più insieme quando lui è morto, la cantante romana ha più volte raccontato di aver sofferto molto per la scomparsa di Alex. "Avrei voluto morire anche io con lui - ha rivelato in un'intervista -. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe...non mi rassegnavo".

Alex Baroni è morto il 13 aprile 2002, aveva 35 anni. Il cantautore si è spento dopo aver lottato per diverse settimane contro le conseguenze di un incidente stradale. Era in moto e stava percorrendo la circonvallazione Clodia, a Roma, quando fu travolto in pieno da una macchina.