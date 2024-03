Virus intestinali e influenza B: “Ecco perché marzo è un mese difficile”. Sintomi e cura: cosa sapere

Milano – Occhi puntati sull’influenza B che, complice anche il meteo di queste settimane, potrebbe colpire duramente anche in Lombardia. “Marzo è un mese difficile per le malattie respiratorie e intestinali – ha detto Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) ad Adnkronos -. Questo mese poi è iniziato con sbalzi di temperature, passaggi dall'asciutto al bagnato, insomma non l'avvisaglia della primavera”.

"Negli ambulatori dei colleghi – ha aggiunto - si vedono tanti casi di virus intestinali che provocano nausea, vomito e diarrea, anche forte soprattutto nella popolazione lavorativa, 30-50enni. Poi vediamo ancora qualche polmonite virale, ma il Covid sembra davvero scomparso dai radar".

"Deve ancora arrivare l'influenza B - precisa - che colpisce proprio tra marzo e aprile i bambini e i ragazzi". Come curarsi? "Serve molta pazienza, ma soprattutto reidratarsi durante la giornata - risponde Bartoletti - Magari saltare i pasti se non si ha appetito o mangiare poco".