Usutu virus, primi due casi in Italia. Cos'è e come difendersi

Primi due casi asintomatici di Usutu virus in Italia, segnalati in Friuli-Venezia Giulia. E' quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sulla sorveglianza dei virus West Nile e Usutu in Italia, con dati aggiornati al 9 agosto.

Cos'è l'Usutu

L’ Usutu Virus (Usuv) è un virus a singolo filamento di Rna che appartiene alla famiglia dei Flaviviridae, di cui fanno parte anche i virus Dengue, Zika e il virus della febbre gialla. L’Usutu Virus è stato isolato per la prima volta nel 1959 nella zanzara Culex neavei presso il fiume Usutu nello Swaziland. L’Usuv è endemico dell’Africa e alcune parti dell’Europa, dove è stato introdotto probabilmente nel 1996.

I sintomi

Nella maggior parte dei casi chi è colpito da Usutu è asintomatico. Per chi li manifesta, i sintomi sono: febbre leggera, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Nei casi più gravi si aggiungono debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni.

Come si trasmette?

Come il West Nile anche l'Usutu è trasmesso da zanzare a animali e uomini e non da uomo a uomo. Gli uccelli, sia migratori che stanziali sono il "serbatoio" del virus: se punti dalla zanzara, i volatili sono in grado di infettare l'insetto che a sua volta, pungendo un altro animale o l'uomo, trasmetterà ad esso il virus.

Nessun vaccino

Attualmente non esiste una terapia specifica né una vaccinazione per l'Usutu.La prevenzione consiste nel proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi facilmente. Valgono quindi i consigli generale per difendersi dalle zanzare: usare repellenti e indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all'aperto, specie al crepuscolo e dopo il tramonto; usare zanzariere alle finestre (la Culex pipiens è una zanzara attiva prevalentemente di notte e tende ad entrare nelle abitazioni per compiere il pasto di sangue); svuotare di frequente vasi o altri contenitori (secchi, sottovasi, fusti ecc.) con acqua stagnante; cambiare spesso l'acqua nelle ciotole per gli animali.

Scoperto a Dorgali

Confermata la presenza di virus Usutu nel territorio del Comune di Dorgali (Nuoro). La patologia ad eziologia virale è stata individuata in un pool di Culex pipiens (zanzara comune) prelevate da trappola. Lo comunica la Struttura complessa sanità animale di Nuoro-Lanusei. Di recente, sempre nella fascia costiera orientale, in territorio ogliastrino, è stato riscontrato un caso di West Nile disease.