Sepolto vivo da una frana mentre taglia un albero: il dramma di un pensionato lombardo nel Piacentino

Bergamo, 27 giugno 2024 – Un uomo di 71 anni, secondo alcune fonti originario di Palazzolo sull’Oglio in provincia di Brescia e secondo altre invece residente nella Bergamasca, è stato questo pomeriggio sepolto da una frana in Val d'Aveto, nel Piacentino, zona colpita dal maltempo degli ultimi giorni.

Ancora da stabilire la dinamica ma è possibile che il pensionato fosse in compagnia della moglie e per cause ancora da chiarire – forse nel tentativo di tagliare un albero – ha smosso il terreno ed è stato travolto da un ammasso di ghiaia e sassi. Sono in corso operazioni, particolarmente complesse, per rimuovere roccia, terra e alberi che si sono staccate e raggiungere il pensionato anche se le speranze di trovarlo ancora in vita non sono moloto alte.

L'uomo, che nella zona ha una seconda casa, si trovava in una strada tra le frazioni di Curletti e Cattaragna, Comune di Ferriere, quando è stato travolto. Sul posto vigili del fuoco con squadre specializzate, carabinieri e soccorso alpino.