SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 5 settembre

Torna l’appuntamento con SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Questa sera, giovedì 5 settembre, è in palio una nuova estrazione dei tre concorsi. Come di consueto, seguiremo l’estrazione in tempo reale fornendovi i numeri vincenti e le quote.

Per quanto riguarda il concorso più ricco e atteso, il SuperEnalotto ovviamente, questa sera il jackpot in palio per il ‘6’ è pari a 70 milioni 700mila euro.

SuperEnalotto

Combinazione vincente: 69 32 29 5 89 4

Numero Jolly: 15

Numero Superstar: 46

Le quote

punti 6:

punti 5+1:

punti 5:

punti 4:

punti 3:

punti 2:

Superstar

Punti 6SB:

Punti 5+SB:

Punti 5SS:

Punti 4SS:

Punti 3SS:

Punti 2SS:

Punti 1SS:

Punti 0SS:

Lotto

BARI – 36 6 84 33 18

CAGLIARI – 14 2 13 69 75

FIRENZE – 58 86 8 23 73

GENOVA – 77 57 65 6 21

MILANO – 6 11 74 72 37

NAPOLI – 66 41 65 43 24

PALERMO – 67 37 25 3 7

ROMA – 64 49 87 48 7

TORINO – 50 18 41 32 55

VENEZIA – 1 16 61 43 34

NAZIONALE – 16 5 8 34 88

10eLotto

Combinazione vincente: 1 2 5 6 11 14 16 18 36 37 41 49 50 57 58 64 66 67 77 86

Numero Oro: 36

Numero Doppio Oro: 36 6

Numeri extra: 3 8 13 23 25 33 43 48 61 65 69 72 74 84 87