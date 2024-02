Superenalotto e Lotto oggi, combinazione e numeri della estrazione di venerdì 16 febbraio 2024

Milano, 16 febbraio 2024 – E’ ancora caccia al jackpot del Superenalotto. In palio questa sera, venerdì 16 febbraio 2024, ci sono 61 milioni e 400mila euro per un 6 che manca dal 16 novembre 2023, quando a Rovigo furono vinti 85,1 milioni di euro. Segui in diretta con noi l’estrazione dei concorsi di oggi di Superenalotto, Lotto e 10eLotto, con le relative quote.

Articolo in aggiornamento

La combinazione vincente

Articolo in aggiornamento

Le quote

Articolo in aggiornamento

L’estrazione del Lotto

Articolo in aggiornamento

Dea Bendata

Una settimana fortunata per la Lombardia: a Crema, in provincia di Cremona, grazie all'estrazione del Lotto di martedì 13 febbraio sono stati vinti i 25.800 euro in seguito ai numeri 19-20-54-83 sulla ruota di Roma.

Triplice vincita invece a Milano grazie al 10eLotto. Nel capoluogo lombardo, come riporta Agipronews, sono state centrate infatti tre vincite da 20mila euro ciascuna, due con un “9” e una con un “7 Doppio Oro”, sempre in un'estrazione frequente, nel concorso di martedì 13 febbraio. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 28,2 milioni di euro, per un totale di 499 milioni da inizio anno.