Superenalotto, in Lombardia vinti e mai ritirati 8 premi da 10mila euro: chi sono i fortunati e fino a quando possono riscuotere

Hanno vinto 10mila euro ma non si sono mai presentati per ritirarli. È caccia in Lombardia a 8 fortunati vincitori dei premi SuperEnalotto SuperStar da 10.000 euro ciascuno, assegnati nei concorsi speciali del 28, 29 e 30 dicembre 2023. C’è tempo fino al 27, 28 e 29 marzo prossimi per riscuotere le vincite legate all’iniziativa speciale “New Year’s Show” che ha assegnato complessivamente 900 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, nell’arco di 3 concorsi consecutivi (n. 180 di giovedì 28 dicembre 2023; n. 181 di venerdì 29 dicembre 2023 e n. 182 di sabato 30 dicembre 2023).

In tanti hanno approfittato dell’estrazione straordinaria che ha regalato loro una vincita modesta ma pur sempre appetibile, e magari hanno già speso l’intera somma. Mentre altri, almeno 8 in Lombardia, forse non si sono nemmeno accorti di essere stari baciati dalla dea bendata. Per scoprire se si è tra i fortunati vincitori basta guardare (in caso di giocata nei giorni indicati) i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco. In ogni caso, dopo le scadenze indicate non sarà più possibile riscuotere le somme vinte.

Ecco le località delle vincite in attesa di riscossione, suddivise in base alla data del concorso giocato:

Estrazione n. 180 di giovedì 28 dicembre 2023

Sono 4 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 27 marzo 2024:

Crema 4105CMI180017

Cinisello Balsamo (Milano) 5671AMI1800251

Meda (Monza) 8258AMI1800148

Brescia 6115AVR180065

Estrazione n. 181 di venerdì 29 dicembre 2023

Sono 2 i premi non ancora riscossi, in scadenza il prossimo 28 marzo 2024

Gordona (Sondrio) 2891BMI18102

Milano 9685AMI181020

Estrazione n. 182 di sabato 30 dicembre 2023

Sono 2 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 29 marzo 2024

Monza 6843ATO1820132

Rovato (Brescia) 2786AVR182020

Come verificare le vincite

Per verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale basta andare nella sezione “Verifica Vincite” del sito SuperEnalotto.it e giochinumerici.info attraverso l’app Ufficiale del Superenalotto nei punti vendita Sisal

Modalità riscossione vincite

Chi ha vinto uno dei premi speciali da 10mila euro deve recarsi presso un punto di ritiro a scelta tra: Il Punto Pagamento Premi più vicino, gli Uffici Premi Sisal dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 (via Ugo Bassi, 6 - Milano).

Chi ha realizzato la vincita con una giocata online, deve presentare la stampa del dettaglio giocata vincente, con il codice della giocata e il codice di identificazione del conto di gioco, oltre ad un documento di identità valido ed al codice fiscale del vincitore. Come previsto dal regolamento di gioco a distanza, il pagamento per le vincite superiori a 5.200 euro sarà autorizzato solo a seguito di verifica da parte di un'apposita Commissione istituita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Chi ha giocato in ricevitoria deve invece presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale, oltre a un documento di identità valido e al codice fiscale. Il pagamento della vincita avverrà a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento. Anche in questo caso, la ricevuta della giocata vincente deve essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it.