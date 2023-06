Silvio Berlusconi, il saluto di Adriano Celentano: “Gesù avrà un occhio di riguardo”

Milano – Tra le centinaia di messaggi di cordoglio e ricordo per Silvio Berlusconi in serata è arrivato anche quello di Adriano Celentano: “Porca miseria! – scrive su Instagram il molleggiato – Ciao Silvio! Mi dispiace! Anche se so che, in qualunque posto tu sia ora, finalmente avrai finito di soffrire a causa dei tanti malanni di cui sei stato preda in questi ultimi mesi. Molti sono i politici che possiamo ricordare. Però nessuno di questi aveva il pregio che avevi tu”.

"Tu – dice ancora Adriano Celentano – sei stato l'unico, sia nel bene che nel male, a rappresentare in pieno il carattere curioso di noi italiani. E io credo che nel bilancio di Gesù, non mancherà un occhio di riguardo, non solo per te, ma anche per noi...”.