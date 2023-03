Sciopero mezzi Atm e Autoguidovie: quando, orari e fasce di garanzia

Sciopero dei mezzi pubblici

Milano, 20 marzo 2023 – Nuovo sciopero in arrivo a Milano e nuovi possibili disagi per pendolari e viaggiatori. Dopo lo stop di Trenord di domenica 19 marzo, ad incrociare le braccia sarà il personale Atm e quello Autoguidovie. A rischio, dunque, ci saranno la metropolitana, i bus e i tram di Milano ma anche il servizio pullman che collega la metropolitana con la provincia. Ecco quando, gli orari e i motivi della protesta.

La sciopero sarà il prossimo venerdì 31 marzo.

La protesta di Atm è stata proclamata dalla sigla sindacale Al Cobas, come annunciato dal calendario sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La circolazione dei mezzi del trasporto pubblico locale meneghino sarà a rischio per 24 ore. Anche se tutto, come sempre, dipenderà dall'effettiva adesione dei lavoratori. Al momento, sul sito di atm non sono state ancora pubblicate le fasce orarie di garanzia.

Per Audioguidovie, la protesta è stata proclamata dall'organizzazione sindacale Osr Faisa Cisal. Lo sciopero avrà una durata di 4 ore, dalle 18 alle 22. Come di consueto i disagi per i passeggeri che usano la linea di bus dipenderanno dall'effettiva adesione del personale.

Le proteste non riguardano in alcun modo il personale delle compagnie ferroviarie (Trenord, Trenitalia e Italo), quindi i treni non dovrebbero subire conseguenze.