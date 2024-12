Sciopero o no? Caos trasporti per il 13 dicembre dopo lo scontro Salvini-sindacati: aggiornamenti su treni e metro in Lombardia

Milano – L’unica certezza sullo sciopero dei trasporti proclamato il 13 dicembre 2024 è l’incertezza, in Italia come in Lombardia. Inizialmente, i sindacati lo hanno proclamato per tutto il giorno, poi il ministro Matteo Salvini ha precettato i lavoratori riducendo la durata della protesta a quattro ore, ma l’Unione sindacale di base (Usb) ha definito “illegittima” tale decisione confermando la protesta “per l’intera giornata”. Insomma: nessuno è in grado di dire, al momento, per quanto tempo si potrebbero fermare treni, metropolitane, tram e bus. L’astensione dal lavoro riguarda Trenitalia, Trenord e l’Azienda trasporti milanesi (Atm). Dall’agitazione sarà escluso il settore aereo, che manifesterà il 15 dicembre.

Ufficialmente, lo sciopero del settore ferroviario durerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di venerdì 13 dicembre 2024. A Milano, Atm ha fatto sapere, in una nota, che la mobilitazione “potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee Atm e della funicolare Como-Brunate solo dalle 9 alle 13”. Tuttavia, come anticipato, alcuni lavoratori appartenenti ai sindacati di base potrebbero disobbedire.

Trenitalia e Trenord

Per questo Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di andare in stazione tramite l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, sui canali social del Gruppo FS Italiane oppure tramite il numero verde gratuito 800-892021. Ovviamente, è possibile avere delucidazioni anche nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Trenord precisa che “i treni con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9 arriveranno fino alla destinazione finale e arrivo previsto nella destinazione finale entro le ore 10, termineranno regolarmente la corsa. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio”.

Usb: “Salvini illeggittimo”

“Siamo a 10 giorni da Natale, c’è anche il diritto al lavoro, alla salute e alla mobilità e quindi ho firmato personalmente per ridurre a 4 ore e non a 24 la fermata sui trasporti”. Così il ministro Salvini ha comunicato la precettazione. L’Unione sindacale di base lo ha contestato rifacendosi a una sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio del 28 marzo, in cui i giudici si sono pronunciati “contro l’ordinanza con la quale il ministro Salvini aveva ridotto lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto da USB e da altre organizzazioni sindacali per la giornata del 15 dicembre 2023”.

“Il Tar, con quella sentenza – spiegano i sindacati – annullò l’ordinanza del Ministero e condannò lo stesso al pagamento delle spese legali. Ora, ad un anno di distanza, in condizioni analoghe e sulla base di identiche motivazioni, il ministro torna ad adottare una ordinanza che come allora impone di ridurre l’agitazione a 4 ore. Ma come un anno fa, anche in questa circostanza, Salvini scavalca l’operato della Commissione di Garanzia che ha già riconosciuto la piena legittimità dello sciopero del 13 dicembre, limitandosi a prescrivere l’esclusione del solo trasporto aereo (essendo prevista un’altra agitazione nel settore qualche giorno dopo)”.