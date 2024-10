Influenza ma non solo, in Lombardia gira un cocktail di virus: sintomi, cure e vaccino

I virus stagionali sono arrivati in Lombardia dove sono stati isolati anche i primi casi (per ora sporadici) di influenza ( in questi giorni si sta parlando di H3N2, comunemente detto "australiano") Anche quest'anno - come da previsioni - è arrivata un po' in anticipo rispetto a quanto avveniva in passato. E questo potrebbe essere un problema sul fronte della copertura vaccinale (anche se in regione la campagna è iniziata il primo di ottobre e dal 4 novembre il vaccino sarà offerto gratis a tutti i lombardi e non solo alle categorie fragili).