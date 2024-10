Errori medici in Lombardia: dal braccio amputato al ginocchio sbagliato ma anche la morte

Milano, 30 ottobre 2024 - Quando la sanità diventa malasanità: l'ultimo caso - sul quale sono in corso ancora le verifiche per stabilire eventuali responsabilità - è quello di Paderno Dugnano dove un 69enne di Seveso è entrato in sala operatoria per operarsi per un tumore alla prostata a causa di una soreri di problemi conseguenti anestesia alla fine gli hanno amputato l’avambraccio destro. E' solo uno dei clamorosi casi di errore medico in Lombardia. Ma va anche detto che a far notizia sono sempre solo errori drammatici o interventi (tanti) di eccellenza medica mai le migliaia di operazione eseguite perfettamente ogni giorno in Lombardia. Ma vediamo una serie di errori maedici a volte drammatici avvenuti nella nostra regione.