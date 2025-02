Sanità, il 57% dei medici in Lombardia è insoddisfatto e il 27% vorrebbe lasciare. L’incubo? Burocrazia e cause legali

Milano, 26 febbraio 2025 - Nel giorno in cui l'Ospedale Niguarda di Milano è giudicato il miglior ospedale italiano e uno dei migliori al mondo secondo la classifica “World’s Best Hospitals”, stilata ogni anno dalla rivista americana Newsweek arriva un allarme medici dall'Anaao Assomed Lombardia. Un’altra faccia decisamente meno sorridente.

Il questionario

Secondo un questionario ad hoc proposto a 1.369 medici, il 57% dei camici bianchi in regione ritiene la situazione lavorativa insoddisfacente per la mancanza di valorizzazione del personale. Il 27% ha dichiarato di aver cambiato lavoro negli ultimi 5 anni e il 26% è intenzionato a lasciare il proprio posto nei prossimi 12 mesi. Più della metà del campione (53%) dichiara di aver considerato la possibilità di abbandonare la professione medica. Il questionario, secondo Anaao Assomed Lombardia, è stato presentato a un campione bilanciato per sesso e rappresentativo di un'ampia gamma di età (da 25 a 74 anni), mentre l'area professionale più rappresentata è quella medica (62,4%), seguita da quelle chirurgica (23,7%) e dei servizi (16,7%). Lo studio, approvato dalla Commissione per la valutazione della ricerca del Dipartimento di Psicologia dell'università degli Studi Milano-Bicocca, è stato sviluppato da un team di professionisti di area psicologica.

La grande insoddisfazione

Dai dati emerge appunto che più della metà (57%) degli intervistati hanno lamentato insoddisfazione lavorativa per mancanza di valorizzazione del personale (34%), seguita dalla difficoltà nel mantenimento di un equilibrio tra vita privata e attività professionale (27%) e dagli eccessivi carichi di lavoro (21%). La metà del campione (49%), inoltre, ritiene che l'immagine pubblica del medico sia cambiata in peggio. Emerge, infatti, un'utenza meno disposta a fidarsi e affidarsi al professionista. Più del 60% dei rispondenti dichiara che gli assistiti considerano il medico come meno competente (70%) e disponibile sul piano umano (67%) rispetto al passato.

La paura cause legali

La quasi totalità dei rispondenti (93%) teme maggiormente rispetto al passato le conseguenze legali della propria attività professionale e l'85% concorda con il fatto che oggi i professionisti tendono a prescrivere un numero maggiore di accertamenti per timore di inadempienza.

Burocrazia da incubo

Altro fardello mal sopportato è la burocrazia. Più dell'80% dei partecipanti ritiene che le attività amministrativo-burocratiche limitino il tempo delle attività clinico-assistenziali (95%) e ne riducano la qualità (89%). Sebbene il 62% ritenga che i sistemi informatizzati siano teoricamente più funzionali rispetto al passato, solo il 40% degli intervistati conviene con il fatto che tali sistemi supportino concretamente l'attività. Il 93% ritiene che gli attuali livelli di retribuzione non siano congrui con la complessità della professione medica e circa il 61% che gli attuali parametri adottati dalle aziende per valutare l'operato del medico non siano appropriati alla tipologia di attività in questione. L'81%, invece, ritiene che i fattori di budget esercitino un'influenza negativa sull'attività clinico-assistenziale.