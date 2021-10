Milano. 30 ottobre 2021 - Un fulmine a ciel sereno la morte di Rossano Rubicondi, attore e showman di 49 anni, più conosciuto per essere stato il quarto marito della miliardaria americana Ivana Trump. A dare l’annuncio, venerdì sera, è stata Simona Ventura sui social: "Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio Rip". Sono sconosciute, al momento, le cause della morte, ma pare che Rubicondi fosse malato da tempo.

L'affetto degli amici

Appena si è diffusa la notizia, i social network si sono rimepiti di fotografie dell'attore e di messaggi di cordoglio. Elisabetta Gregoraci, su Instagram, ha pubblicato una foto che la ritrae con Flavio Briatore, Rossano Rubicondi e Ivana Trump: "Buon viaggio Rossano, Rip", il messaggio. Anche Barbara D'Urso ha scelto di twittare uno scatto che la immortala con il modello: "L'ho appena saputo, ciao Rossano". Lo stesso ha fatto Cecilia Capriotti: "Riposa in pace dolce Rossano,ci eravamo ripromessi di vederci presto, il mio grande rammarico è quello di non averti visto l'ultima volta a Milano, ma pensavo che ci sarebbero state tante altre occasioni. Questo mi insegna ancora una volta a non rimandare mai, la vita va vissuta ogni attimo e nel presente Mi mancherai,come mancherai a tutte le persone che ti hanno voluto bene". Incredula Guenda Goria: "Amico mio non ci credo. Eri invito dell’Isola dei famosi quando ero concorrente e poi siamo diventati amici. Negli anni ci siamo fatti tante matte risate. A me sei sempre piaciuto. Eri simpatico, coinvolgente ed attraente. Ti abbraccio forte, mi mancherà sentirti. Te ne sei andato troppo presto". Dal suo account Instagram il Divino Otelma ha ricordato l’amico che ha preso parte con lui all’Isola dei Famosi. Tra i due, sulle desolate spiagge del reality condotta al tempo da Simona Ventura, si era instaurato un ottimo rapporto: "Con Te stavo bene – ha scritto Otelma sul social a fianco di alcune foto che li ritrae sorridenti in Honduras - e parlavamo...eri e sei una bella persona...ci rivedremo oltre il Velo di Iside e canteremo ancora insieme. Quella è stata davvero un'Isola bella...grazie a Te (e dopo...molto pattume. A presto amico mio!". mentre, Vladimir Luxuria ha twittato: "Che brutta notizia, sono sconvolta, non è possibile".

Il cordoglio social dei fan

Numerosi anche i messaggi dei fan."Facciamo progetti, viviamo di sogni, speranze, pianifichiamo il nostro futuro e poi lei dedice di mollarti, così, all'improvviso, senza guardarti in faccia. Non c'è un perché. Riposa in pace Rossano, non se l'aspettava nessuno", ha scritto Francesco su Twitter. Seguito da Silvio: "Faceva parte di quegli ultimi reality in cui non c'erano influencer e montati di testa ma gente che si metteva in gioco e viveva appieno isole o case..ricordo la sua isola e il suo fugace amore per Belen". E TwittiPe: "Credo fosse un uomo molto più profondo e sensibile del frivolo guascone che poteva sembrare all’apparenza". Poi, Maria Pia: "Non ti conoscevo molto, ma questo sorriso mi ha sempre fatto pensare che fossi una bella persona" e Titty: "Era bello, scanzonato, guascone ma al tempo stesso umile, educato, spiritoso e soprattutto giovane protagonista dei reality dell'epoca d'oro. Una simpatica canaglia che piaceva".

La carriera: da modello ad attore fino ai reality

Rossano Rubicondi era nato il 14 marzo del 1972. Trasferitosi a Londra a 22 anni, inizia a lavorare prima come modello e in seguito come attore. Il 12 aprile 2008 diventa il quarto marito di Ivana Trump e nello stesso anno viene scelto come concorrente per la sesta edizione del reality 'L'Isola dei Famosi' su Rai 2 condotto da Simona Ventura, venendo eliminato nel corso dell'ottava puntata con il 62% dei voti. In quell'occasione si fa conoscere come un uomo alla mano e pieno di energia. Il gossip parlò di un presunto flirt con Belen Rodriguez, anche lei naufraga in Honduras.

In seguito all'esperienza al reality, Rubicondi nel 2009 conduce la trasmissione televisiva 'Cupido' insieme a Federica Panicucci e recita nel film Natale a Beverly Hills, interpretando un ruolo che rappresenta una parodia di se stesso, un uomo attratto dalle donne più anziane. Nel 2010 viene chiamato a fare l'inviato per la settima edizione de 'L'isola dei famosi'. Nel 2012 ritorna in qualità di concorrente alla nona edizione dell'Isola, dalla quale si ritira durante la seconda puntata per motivi personali. Nel corso della settima puntata gli viene data la possibilità di ritornare in gara grazie a un televoto che vede protagonisti i quattro ritirati di questa edizione; vince il televoto contro Cristiano Malgioglio, Flavia Vento ed Eliana Cartella con il 55% dei voti e ritorna in gioco durante l'ottava puntata, sostituendo Enzo Paolo Turchi. La sua permanenza sull'isola tuttavia doveva essere confermata dagli altri concorrenti, cosa non avvenuta, e per questo motivo Rubicondi viene eliminato dopo una settimana passata in prova. Il 49enne prende parte a diversi programmi televisivi, è stato anche ballerino per una notte a "Ballando con le stelle" nel 2018 con la Trump.

Il grande amore con Ivana Trump

Rossano Rubicondi era apparso in tv l'ultima volta circa un anno fa, proprio insieme a Ivana Trump. I due si erano collegati da New York nel corso di una puntata di Live - Non è la d'Urso. Il 49enne è stato uno degli uomini più longevi di Ivana Trump (ex moglie dell'ex presidente degli usa Donald Trump) ed è stato il suo quartio marito. Nonostante la grande differenza di età e i tanti alti e bassi, il loro rapporto di stima e di complicità reciproca è stato molto duraturo. Erano stati avvistati insieme anche lo scorso aprile, durante un evento a New York.

"Era partito per Londra e, per imparare la lingua, lavorava come commesso da Gianni Versace. Un giorno entrò Massimo Gargia con Ivana Trump. E nacque un amore con Ivana, e posso assicurarvi che era un amore vero. Certo contava anche il fatto che lei fosse ricca, ma lui l’ha sempre protetta, rispettata", ha raccontato il giornalista e direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. E ancora: "Dopo circa dieci anni quell’amore si trasformò in un matrimonio, di breve durata, nemmeno un mese, perché lui si era innamorato di un’altra. Ma anche quella storia finì e lui riprese a frequentare Ivana. Ultimamente stava lunghissimi periodi in America, a Miami, dove stava per aprire un ristorante, e a New York. Mi parlava che si sarebbe risposato con Ivana, non so con quale convinzione, ma era molto, molto cambiato".

"Si è parlato tanto di un matrimonio di interesse, ma non è così. In questi anni io e Ivana abbiamo dimostrato che il nostro è un amore vero, nonostante tanti periodi di crisi", aveva raccontato il modello, ospite di Eleonora Daniele a 'Il Sabato Italiano', su RaiUno, nel 2018. "Io e Ivana stiamo insieme da 19 anni, ho passato metà della mia vita con lei e senza di lei mi sento al 50%. Lei è il mio punto di riferimento, nonostante i periodi di crisi siamo sempre rimasti molto vicini" aveva spiegato Rubicondi. "Se oggi sono qui, è grazie a lei: mi ha aperto le porte del mondo, mettendo a mia disposizione la sua esperienza. Non l'ho mai tradita e non c'è mai stata una vera rottura: stiamo ancora insieme e voglio passare il resto della mia vita con lei".