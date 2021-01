Milano, 10 gennaio 2021 - Un altro giro di vite in arrivo. E' atteso per il 16 gennaio il nuovo Dpcm che farà scattare nuove restrizioni. Una linea dura che si è resa necessaria alla luce della curva epidemiologica: a preoccupare non c'è solo l'aumento dell'ormai noto indice di contagio Rt ma anche la pressione sugli ospedali, in particolare sulle terapie intensive. I prossimi giorni saranno scanditi da vertici e riunioni: già domani un primo vertice tra maggioranza, Regioni, Anci e Upi. Dopo le consultazioni interne all'esecutivo, le linee guida del provvedimento potrebbero essere illustrate in Parlamento già mercoledì 13 gennaio. La nuova stretta rischia di portare la Lombardia nuovamente in zona rossa. "Siamo in zona arancione molto vicino alla zona rossa, con Rt 1,25 e con l'indice di occupazione delle rianimazioni rischiamo di passare in zona rossa" ha spiegato ieri il governatore Attilio Fontana.

Il nuovo parametro per la linea del rigore

Tra le misure al vaglio per rendere ancora più rigorose le misure anti-Covid c'è anche l'ipotesi di nuovo parametro per decidere se una Regione deve finire in zona rossa. Infatti, dopo l'abbassamento della soglia dell'Rt per determinare il posizionamento nelle fasce, ora è il dato sull'incidenza a vedere stringere i parametri: se superasse i 250 casi ogni 100mila abitanti farebbe scattare la misura più restrittiva automaticamente. La proposta è stata avanzata dall'Istituto superiore di Sanità, ed condivisa dal Cts. In questo modo sarebbe ancora più facile entrare nella fascia rossa. La prossima settimana, se i parametri non migliorano, rischiano di diventare rosse la Lombardia e altre 11 regioni. Ecco quali: Emilia Romagna (Rt 1.05), Friuli Venezia Giulia (0.91), Lazio (0.98), Liguria (1.02), Lombardia (1.27), Marche (0.93), Piemonte (0.95), Provincia di Bolzano (0.81), Provincia di Trento (0.85), Puglia (1), Umbria (1.01) e Veneto (0.97).

Il nuovo Dpcm: governo al lavoro

Anche se il provvedimento è ancora in fase di elaborazione, alcune direttive parrebbero già assodate. Resta il divieto di spostamento (anche tra regioni gialle) se non per motivi di lavoro, salute e urgenza. Nessuna novità anche sul fronte del coprifuoco, che dovrebbe essere confermato nel suo orario (dalle 22 alle 5). Sarebbe confermata la deroga che permette spostamenti dai comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km (esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia). È invece ancora aperta la discussione se confermare o meno la possibilità di muoversi una sola volta al giorno in massimo due persone per andare a trovare parenti e amici, nell'ambito della regione se gialla, solo in ambito comunale se arancione o rossa. Per bar e ristoranti sarà confermata l'apertura nelle regioni gialle fino alle 18 mentre dovrebbero ancora rimanere chiuse palestre e piscine, anche se il ministro Spadafora preme per una riapertura, almeno per lezioni individuali. Determinante sarà il giudizio del Comitato tecnico-scientifico.

In arrivo la zona bianca-verde

Oltre alle zone gialle, arancioni e rosse potrebbe arrivare anche una nuova fascia di rischio, quella più bassa. Una zona bianca o verde per le regioni "virtuose" con una bassa incidenza di contagio. Al momento nessuna regione rientrerebbe nei parametri ipotizzati ma la nuova catalogazione potrebbe essere già introdotta in vista di nuovi scenari.

Il rebus riapertura della scuola

Resta da sciogliere il rebus della scuola in presenza. La Lombardia ha deciso il mantenimento della didattica a distanza per le superiori (almeno) fino al 24 gennaio. Misure analoghe sono state prese in altre regioni italiane. In merito al mancato rientro alla scuola in presenza negli scorsi giorni non sono mancate le proteste e le prese di posizione da parte di studenti e mondo scolastico. Il governo potrebbe uniformare il quadro e intervenire con un Dpcm e posticipare il ritorno in classe almeno al 1 febbraio, per evitare che ogni regione vada in ordine sparso. "Ho sempre detto - ha detto ieri Fontana - che c'è l'assoluta necessità, come prima operazione, di consentire agli studenti di fare lezione in presenza, ma in questo momento precauzione ed evoluzione della pandemia devono indurre a cautela. Se la prossima settimana dovessimo entrare in zona rossa il discorso della riapertura sarebbe superato (le scuole superiori dovrebbero riaprire il 25 gennaio ndr)".

Lombardia in zona arancione fino al 15 gennaio: ecco le regole

Lombardia, rischio zona rossa

La Lombardia traballa. Con i nuovi parametri, ha spiegato il governatore della Regione, Attilio Fontana, "noi siamo in una zona arancione vicino alla zona rossa" e "rischiamo di passare in zona rossa". "Ho sempre detto - ha aggiunto Fontana - che c'è l'assoluta necessità, come prima operazione, di consentire agli studenti di fare lezione in presenza, ma in questo momento precauzione ed evoluzione della pandemia devono indurre a cautela. Se la prossima settimana dovessimo entrare in zona rossa il discorso della riapertura sarebbe superato (le scuole superiori dovrebbero riaprire il 25 gennaio ndr)".

Scuola, in Lombardia lezioni a distanza alle superiori fino al 24 gennaio

Nessuna buona notizia è infatti arrivata dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità sull'emergenza Covid-19 nel Paese. "Dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica. L’incidenza a 14 giorni è tornata a crescere dopo alcune settimane di decrescita, in aumento anche l’impatto della pandemia sui servizi assistenziali: ciò si traduce in un aumento generale del rischio", si legge nel report settimanale dell'Iss. Occhi puntati sull'ormai celebre indice Rt: l’indice di trasmissione nazionale è in aumento per la quarta settimana consecutiva e, per la prima volta dopo sei settimane, sopra uno. Tre regioni hanno un Rt puntuale significativamente maggiore di 1: tra queste la Lombardia, affiancata da Calabria ed Emilia Romagna. Altre 6 lo superano nel valore medio (Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta), altre 4 hanno un valore uguale (Puglia) o che lo sfiorano (Lazio, Piemonte, Veneto). A preoccupare il Veneto, che mostra un tasso di incidenza particolarmente elevato, rispetto al contesto nazionale. "L’epidemia si trova, in una fase delicata che sembra preludere a un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti" hanno spiegato gli esperti. Un ulteriore campanello d'allarme è arrivato dall'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: 9 regioni hanno superato la soglia di allerta (30%) per i posti occupati in terapia intensiva (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Bolzano, Trento, Puglia, Veneto) e sempre 9 sono quelle in cui invece è stata superata la soglia d'allerta del 40% dei posti nei reparti ospedalieri (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Bolzano, Trento, Veneto).

Lombardia, più contagi ma meno decessi. Boom di ricoveri

Nelle ultime 24 ore, la Lombardia ha registrato 2.506 nuovi contagi (128 sono 'debolmente positivi') a fronte di 24.847 tamponi. Ieri il dato era stato di 1.963 positivi su 18.415 tamponi. Il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi casi siè attestato così al 10%. E' diminuito rispetto a ieri il numero dei decessi: sono stati segnalati 63 morti (ieri erano stati 133), per un totale dall'inizio della pandemia di 25.728 decessi ufficiali. Per quanto riguarda il fronte ospedali, il bilancio è aumentato di 141 unità, portando il totale a 3.577 (ieri erano 3.436). Sono calati invece lievemente i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è 10 pazienti in meno rispetto a ieri per un totale di 456 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi: sono 1.683 le persone che hanno superato la malattia, per un totale di 416.326, di cui 3.721 dimessi e 412.605 guariti.