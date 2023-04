Nicole Berlusconi, chi è la nipote del Cavaliere che salva i cavalli

Da sempre impegnata a proteggere gli animali vittime di violenze, ha fatto della sua grande passione, i cavalli, un impegno costante. Nicole Rose Berlusconi, 34 anni, fondatrice e presidente della onlus Islander è la quarta figlia di Paolo Berlusconi, fratello del Cavaliere. Nata dal secondo matrimonio del padre con Antonia Rosa Costanzo, come il fratello Davide Luigi (1982), mentre le altre due figlie, Alessia e Luna Roberta, Paolo Berlusconi le ha avute dalla prima moglie, Mariella Bocciardo.

Legatissima alla famiglia e in particolare a papà Paolo, come si vede in una foto condivisa sul suo profilo Instagram che li mostra teneramente abbracciati e sorridenti, con la scritta “Tutto l’amore del mondo” e un cuoricino a suggellare la dichiarazione d’affetto di una figlia. Nicole è molto schiva e riservata, tanto che della sua vita privata si conosce ben poco. Sui social condivide quasi esclusivamente foto in cui appare immersa nella natura assieme ai suoi amati equidi, non solo cavalli ma anche pony, asini, muli e bardotti.

Nicole ha iniziato a montare a 11 anni, direttamente a cavallo, senza prima salire in sella ai pony. E quando ha deciso di attivarsi per il recupero e la riabilitazione di cavalli maltrattati, ha pensato subito alla sua prima cavalla da salto, razza sella italiana, che si chiamava Islander, proprio come la onlus che ha fondato e con cui, assieme ad altri 11 professionisti ed esperti, in collaborazione con le forze di polizia, si occupa di percorsi di riabilitazione psicofisica per gli equidi provenienti da sequestri per reati di maltrattamento, ma anche di segnalare le situazioni di degrado in cui vengono tenuti gli animali. Com’è avvenuto di recente in Bergamasca, dove gli animalisti del progetto Islander, hanno denunciato le precarie condizioni igienico sanitarie in cui si trovano 35 cavalli, denutriti e infestati dai pidocchi, a Mapello.