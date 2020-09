Milano, 23 settembre 2020 - “Ho lanciato un palloncino in aria con attaccato un messaggio: qualcuno lo avrà trovato? Possibile che abbia percorso 1200km? Dove sarà arrivato?". Con queste parole il food YouTuber brianzolo Mocho ha raccontato quanto gli è accaduto questa estate. Un gesto semplice e spontaneo si è trasformato in una storia sorprendente, che è anche diventata un emozionante video per il web. In un’era in cui lo stesso Mocho è figlio della digitalizzazione, grazie al successo dei suoi video su YouTube dedicati al mondo del junk food, il “gigante buono” più amato del web ha stupito ancora una volta i suoi follower.

Tutto parte in estate: dopo aver festeggiato il successo del suo primo programma televisivo, “This is America”, in onda su Food Network Italia, Mocho decide insieme ai suoi amici di lanciare in aria un palloncino e scoprire fin dove questo palloncino potesse spingersi. All’estremità, viene lasciato un bigliettino, ricavato dalla confezione di un gelato, in cui Mocho invita chiunque ritrovi il palloncino a ricontattarlo. Dopo tre giorni, la svolta inaspettata: Mocho riceve sul suo profilo un messaggio da un ragazzo calabrese, che aveva ritrovato quel che rimaneva del palloncino e del bigliettino in un bosco. Lo YouTuber decide, dunque, di partire alla volta della Calabria, per conoscere di persona il mittente di questo messaggio, e documenta il viaggio sui suoi canali.

Il video racconta la nascita di una nuova amicizia inaspettata, e svela anche un lato inedito di Mocho, che ha sempre mostrato ai suoi follower il suo lato più ironico e irriverente e soprattutto controcorrente. Infatti, da appassionato del cosiddetto “cibo spazzatura” e di sapori etnici, Mocho è un personaggio assolutamente unico, all’interno di in uno scenario in cui si afferma sempre di più la cucina light. La sua fama di “gigante buono” del web ha fatto schizzare le visualizzazioni su YouTube, che attualmente hanno superato i 5 milioni complessivi, e ha raccolto già oltre 60mila iscritti al suo canale.

Chi è lo Youtuber Mocho

Al grido di “Ho fame!”, il brianzolo Massimo Novati, conosciuto da tutti come Mocho, ha iniziato a muovere i primi passi trasformando le sue giornate in ufficio in ironici momenti nei quali recensire strani (e gustosi!) snack provenienti dall’Asia. Metti una camera, uno stile ironico e inusuale ed ecco che il boom non si è fatto attendere tanto che nel 2018 sbarca su YouTube con una nuova serie di video per Cucina da Uomini dove trova spazio la sua passione per il junk american food e per il barbecue. Non si fanno attendere video-ricette con tipici piatti americani rivisitati con il suo tocco deluxe o anche simpatiche e goduriose rivisitazioni dei piatti legati alla nostra cucina, sempre caratterizzate dall’abbondante stile di Mocho. Nel 2020 è protagonista del suo primo programma tv “This is America” in onda su Food Network Italia con un successo incredibile. Il format esagerato e irriverente, interamente prodotto da Realize Networks, è il primo interamente dedicato alla cucina Made in USA in Italia.