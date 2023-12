Meteo in Lombardia, vigilia sotto il sole e Natale nella foschia: sarà (quasi) caldo

Niente paesaggi innevati né aria d’inverno. Questo Natale si preannuncia piuttosto caldo e soleggiato. La causa del tempo insolito è il Fohn, il vento caldo che soffia dal Nord Europa che si riscalda arrivando in Pianura Padana dopo aver “scaricato” umidità e precipitazioni sulle Alpi. Ma ecco quali sono le previsioni meteo dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) della Lombardia.

La vigilia sarà contraddistinta da cieli soleggiati su tutta la regione, con temperature massime che sfioreranno i 13 gradi e minime sopra i 5. Si registreranno venti deboli in pianura e moderati in montagna, in attenuazione da metà giornata. Zero termico oltre i 3.200 metri d’altitudine.

Nel giorno di Natale in Lombardia sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi, anche se tra mattina e pomeriggio ci potrebbe essere foschia in pianura, con nubi basse via via più compatte ed in estensione dai settori meridionali fino alla fascia Prealpina. Temperature minime intorno ai 3 gradi e massime intorno ai 12. Precipitazioni assenti.