Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi martedì 8 ottobre

Milano, 8 ottobre 2024 – Un montepremi sempre più stellare, salito dopo che all’ultima estrazione di sabato 5 ottobre nessuno ha centrato la sestina vincente, a 86 milioni di euro. Una cifra che fa sognare milioni di italiani. E che stasera, per il concorso numero 160 del 2024, in centinaia di migliaia hanno sperato di azzeccare. Come sempre, c’è il nostro archivio storico che potete consultare se vi siete persi i numeri estratti nelle ultime estrazioni.

SUPERENALOTTO

COMBINAZIONE VINCENTE

21 6 25 68 63 59

Numero Jolly: 8

Numero Superstar:

Le quote

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 6 totalizzano Euro:

Punti 4: 493 totalizzano Euro:

Punti 3: 19.149 totalizzano Euro:

Punti 2: 315.384 totalizzano Euro:

SUPERSTAR

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 4 totalizzano Euro:

Punti 3SS: 100 totalizzano Euro:

Punti 2SS: 1.591 totalizzano Euro:

Punti 1SS: 10.443 totalizzano Euro:

Punti 0SS: 21.163 totalizzano Euro:

Vincite Seconda Chance 50 Euro:

totalizzano Euro:

Seconda Chance 3 Euro:

totalizzano Euro:

Vincite WinBox 1: totalizzano Euro:

Vincite WinBox 2: totalizzano Euro:

Totale vincite Seconda Chance:

Totale vincite WinBox:

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro:

LOTTO

Ecco i numeri vincenti del Lotto:

BARI – 45 / 63 / 47 / 80 / 38

CAGLIARI – 4 / 51 / 23 / 58 / 33

FIRENZE – 69 / 5 / 33 / 20 / 9

GENOVA – 77 / 35 / 7 / 21 / 15

MILANO – 78 / 10 / 73 / 32 / 83

NAPOLI – 6 / 83 / 27 / 66 / 48

PALERMO – 6 / 38 / 54 / 75 / 57

ROMA – 20 / 62 / 69 / 64 / 6

TORINO – 49 / 37 / 84 / 63 / 22

VENEZIA – 36 / 77 / 67 / 18 / 49

NAZIONALE – 38 / 46 / 11 / 45 / 59

Simbolotto 5 Mano / 42 Caffè / 7 Vaso / 13 Rana / 30 Cacio

10ELOTTO

NUMERI VINCENTI 4 / 5 / 6 / 10 / 20 / 23 / 35 / 36 / 37 / 38 / 45 / 47 / 49 / 51 / 62 / 63 / 69 / 77 / 78 / 83

NUMERO ORO: 38 / 33 / 9 / 15 / 83 / 48 / 57 / 6 / 22 / 49 / 59

DOPPIO ORO: 45 / 63

NUMERI EXTRA: 7 / 18 / 21 / 27 / 32 / 33 / 54 / 58 / 64 / 66 / 67 / 73 / 75 / 80 / 84