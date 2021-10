Milano, 9 ottobre 2021 - Un mix di antico e contemporaneo: un viaggio "sensoriale" su treni storici e su percorsi particolari per la valorizzazione di tutta l'Italia, anche quella alternativa ai circuiti maggiori del turismo. E soprattutto un nuovo modo di 'vendere' le nostre bellezze nel mondo. È questo, in sintesi, l'obiettivo di 'Itinerari in Treno storico' promosso dal Ministero del Turismo con la Fondazione Fs italiane, in partnership con il tour operator Albatravel e Gambero Rosso. Il nuovo modello di promozione è stato presentato alla Stazione Centrale di Milano dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dal presidente vicario della Fondazione Fs Liberio Andreatta e dall'assessore lombardo alle Infrastrutture Claudia Terzi. Presenti anche il direttore generale della Fondazione Fs Luigi Cantamessa, l'assessore lombardo al Turismo Lara Magoni, il presidente di Albatravel Aldo Fabris e quello di Gambero Rosso Paolo Cuccia.

Gli itinerari

L'iniziativa - partita oggi - coinvolgerà agenzie di viaggio, stakeholder, stampa di settore ed influencer in 14 Fam Trip (viaggi di familiarizzazione), fino a fine novembre, sulle più belle linee ferroviarie del Paese. I Fam Trip interesseranno 7 regioni italiane: la Lombardia (itinerario Milano Como 9 ottobre e Milano - Paratico Sarnico 20 novembre), il Piemonte (itinerario Torino - Canelli 15 e 16 ottobre); la Toscana (itinerario Siena - Monte - Antico - Asciano 22 e 23 ottobre); la Sicilia (itinerario Ragusa - Siracusa 27 e 28 ottobre); la Campania (itinerario Napoli - Pietrelcina 4 e 5 novembre); la Sardegna (itinerario Cagliari - San Gavino 11 e 12 novembre); Abruzzo (itinerario Sulmona - Pescocostanzo 17 e 18 novembre). Poi, dal tour operator Albatravel gli operatori potranno acquistare dei pacchetti, previsti dalla primavera, si spera alla fine delle criticità della pandemia, se si vuole personalizzati, su queste tratte anche dagli Stati Uniti o dal Giappone. Allo stesso tempo partiranno treni storici nei week-end co-finanziati dal Ministero.

"Paesaggio, cultura e gusto"

"È un progetto che coniuga la bellezza del Paese: mette insieme paesaggio, cultura e gusto", ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in Stazione Centrale a Milano per il primo viaggio inaugurale dei convogli. "Il ministero del Turismo - ha spiegato - farà la propria parte per valorizzare i percorsi dei treni storici attraverso il co-finanziamento dei progetti che verranno presentati dalle Regioni. Così da rendere strutturale uno schema di turismo destinato alle aree interne e meno conosciute e bellissime del Paese. Si parla di turismo 'slow' da anni - ha aggiunto - ma fino a qualche tempo fa era un pensiero romantico. Adesso corre tanto".

"Più offerta treni charter"

Per il direttore generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa si tratta di "un progetto lungimirante, attraverso il quale è nostra intenzione far conoscere le potenzialità del turismo ferroviario ai principali tour operator nazionali e internazionali. L'obiettivo della Fondazione FS è di incrementare l'offerta dei treni charter sul territorio italiano al fine di promuovere un modo di fare turismo colto e raffinato per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori del futuro".

"Un prodotto di alta qualità"

Il presidente del gruppo Albatravel WHL Aldo Fabris ha spiegato di aver "messo in campo la trentennale esperienza nel settore incoming per la creazione di un prodotto di alta qualità con i meravigliosi treni storici di Fondazione FS che rappresenta una grande opportunità di far conoscere eccellenze della nostra bella Italia, in chiave slow, sostenibile e responsabile". La garanzia di stabilita' e' fondamentale soprattutto per proporre questi pacchetti all'estero, come osserva il Presidente del gruppo Albatravel Whl Aldo Fabris spiegando che il progetto rientra "perfettamente nei canoni richiesti dal mercato italiano e soprattutto da quello internazionale in previsione della ripresa dei flussi ad inizio 2022".

"Percorsi enogastronomici"

Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso, ha raccontato di aver "curato i percorsi enogastronomici con l'obiettivo di soddisfare la richiesta nazionale e internazionale di turismo enogastronomico e di percorsi alternativi". "Il punto chiave - sottolinea - e' far passare questa start up in una azienda stabile e strutturata nel tempo. Questo e' l'obiettivo del ministero".

"Da tre anni servizio turistico convogli d'epoca"

"Come Regione da tre anni abbiamo reso strutturale il servizio turistico dei convogli d'epoca - ricorda l'assessore Claudia Maria Terzi - che prima era solo sporadico. Ogni anno con Fondazione Fs e Ferrovienord mettiamo in campo un calendario di viaggi, distribuiti dalla primavera all'autunno, che registrano un'occupazione pressoche' totale dei posti a disposizione su tutte le corse effettuate". Ma "ben vengano ulteriori iniziative" che si affianchino a quelle promosse e finanziate da Regione Lombardia.