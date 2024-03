Installati sul territorio ventuno pulsanti rossi: "Utilizzo quotidiano" In Lombardia, attivo il pulsante antiaggressione al Pronto Soccorso di Abbiategrasso, parte di un progetto regionale per garantire interventi rapidi delle forze dell'ordine in caso di aggressioni al personale sanitario. Installati anche in altri ospedali della regione, il servizio ha già dimostrato la sua efficacia con un utilizzo medio di una volta al giorno.