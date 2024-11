Gianni Ferretti, l’abbraccio di Rozzano al suo sindaco

Rozzano, 8 novembre 2024 - La giornata fredda dal clima invernale è stata riscaldata dall'amore che centinaia di rozzanesi stanno dimostrando verso il sindaco Gianni Ferretti scomparso lo scorso mercoledì mattina. Da ieri è un viavai continuo di persone che vengono a rendere omaggio al primo cittadino presso la camera ardente allestita nel municipio di piazza Foglia.

Rozzano, i bambini della scuola primaria di via Cervi salutano il sindaco Ferretti, prematuramente scomparso, con il lancio dei palloncini e gli striscioni

Questa mattina forte commozione per l'arrivo in piazza Foglia di un centinaio di ragazzini delle scuole di via Cervi,via Foscolo e via Piave. Sono arrivati in piazza Foglia con centinaia di palloncini per salutare il loro sindaco. La camera ardente resterà aperta fino alle 18 di oggi. Domani sabato 9 novembre, alle 10.30, si terranno i funerali nella la chiesa di Sant'Angelo in via Don Angelo Lonni.